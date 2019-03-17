Макрон пригрозив рішучими заходами щодо "жовтих жилетів"

Вчора у Парижі заарештували 240 протестувальників

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении принять решительные меры в ответ на агрессивные действия участников движения "желтых жилетов" во время акций протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, Макрон прервал свой отпуск из-за массовых беспорядков в Париже, которые произошли вчера, 16 марта, и сопровождались столкновениями с полицией и поджогами.

Во время посещения кризисного штаба Макрон объявил, что имеет намерение принять "решительные меры". Он подчеркнул, что в настоящее время меры по защите правопорядка являются недостаточными.

Кроме того, французский президент назвал мирных участников акций протеста "сообщниками хулиганов".

По данным правоохранителей, всего во время беспорядков в Париже полиция арестовала 240 протестующих.

Напомним, 16 марта во Франции возобновились антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов". Во время протестов между демонстрантами и правоохранителями неоднократно возникали столкновения, в ходе которых полиция применяла слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что во время протестов движения "желтых жилетов" в Париже правоохранители арестовали более 190 человек.

Кроме того, вблизи Елисейских полей произошел пожар в помещении банка. В результате инцидента пострадали 11 человек.