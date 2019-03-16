Кількість арештованих у Парижі перевищила 190 осіб

Фото: протести в Парижі (twitter.com/Vuvuzela_Infos)

В районі Єлисейських полів сталося кілька пожеж

В Парижі правоохоронці затримали 192 учасника антиурядових акцій протесту організації "жовті жилети", які відновилися сьогодні, 16 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що в районі Єлисейських полів було зареєстровано кілька пожеж, які торкнулися ресторанів і магазинів одягу на вулиці Колізей, яка розташована в декількох метрах від банку, що загорівся кількома годинами раніше.

Також на Єлисейські поля прибув прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, який заявив, що прийшов підтримати поліцію та пожежників, що змогли "уникнути гіршого".

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у протестних акціях в Парижі бере участь близько 10 тисяч протестувальників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетах" в Парижі сталася пожежа в приміщенні банку, який знаходився поблизу Єлисейських полів. В результаті пожежі постраждали щонайменше 11 осіб.