У Парижі під час протесту загорілось приміщення банку

Фото: пожежа в приміщенні банку в Парижі (twitter.com/Castiel_00)

В результаті пожежі постраждали 11 осіб

Під час антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі 16 березня сталася пожежа у приміщенні банку, який знаходився поблизу Єлисейських полів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, в результаті пожежі у приміщенні банку, який знаходився в семиповерховій будівлі поблизу Єлисейських полів, постраждали щонайменше 11 осіб, серед них двоє вогнеборців.

Крім того, пожежники врятували матір з дитиною, які були заблоковані на другому поверсі будівлі.

Нагадаємо, що в результаті сутичок під час акцій протесту руху "жовтих жилетів", які проходять у суботу, 16 березня, правоохоронці заарештували щонайменше 94 людини. Демонстранти кидали у правоохоронців бруківку, у відповідь на це поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати.

Додамо, 16 березня у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою та на Єлисейських полях, де демонстранти знаходяться в оточенні поліції.

Минулої суботи, 9 березня, на акції протесту руху "жовтих жилетів" у Франції вийшли близько 28,6 тисяч людей. Щонайменше 3 тисячі протестувальників вийшли на вулиці Парижу.