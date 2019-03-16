У Парижі під час протесту загорілось приміщення банку

В результаті пожежі постраждали 11 осіб
Під час антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі 16 березня сталася пожежа у приміщенні банку, який знаходився поблизу Єлисейських полів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Як повідомляється, в результаті пожежі у приміщенні банку, який знаходився в семиповерховій будівлі поблизу Єлисейських полів, постраждали щонайменше 11 осіб, серед них двоє вогнеборців.
Крім того, пожежники врятували матір з дитиною, які були заблоковані на другому поверсі будівлі.
Des habitants aperçus aux fenêtres de l'immeuble en feu. #Acte18 #GiletsJaunes #GiletsJaunesparis pic.twitter.com/bmoVEa4Gh3— D Anthony (@AnthonyDepe) March 16, 2019
Нагадаємо, що в результаті сутичок під час акцій протесту руху "жовтих жилетів", які проходять у суботу, 16 березня, правоохоронці заарештували щонайменше 94 людини. Демонстранти кидали у правоохоронців бруківку, у відповідь на це поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати.
Додамо, 16 березня у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою та на Єлисейських полях, де демонстранти знаходяться в оточенні поліції.
Минулої суботи, 9 березня, на акції протесту руху "жовтих жилетів" у Франції вийшли близько 28,6 тисяч людей. Щонайменше 3 тисячі протестувальників вийшли на вулиці Парижу.