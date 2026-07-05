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Зеленский обсудил с Макроном давление на Россию: он знает все детали

15:45 05.07.2026 Вс
2 мин
Президент отметил, чей голос в переговорах с Россией нельзя игнорировать
aimg Валерия Абабина
Зеленский обсудил с Макроном давление на Россию: он знает все детали Фото: Президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
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Украина и Франция скоординировали позиции по дипломатическому давлению на Россию, ситуации на поле боя и усилению украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, с французским лидером обсуждались актуальные дипломатические перспективы. Президент подчеркнул, что Эммануэль Макрон "четко знает все детали того, какие сейчас дипломатические перспективы".

Зеленский отметил важность того, чтобы действия партнеров по переговорам и давлению на Россию были максимально согласованными.

"Важно, чтобы мы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира делали максимально подготовленный и скоординированный с ключевыми партнерами", - заявил президент.

Отдельно глава государства подчеркнул необходимость участия Европы в дипломатическом процессе вокруг войны.

"Наша позиция - Европа должна быть в процессе дипломатии, и голос Европы должен иметь значение", – подчеркнул Зеленский.

Президент также проинформировал Макрона о ситуации на поле боя и ключевых угрозах. По его словам, Россия продолжает ракетные и дроновые удары по территории Украины, украинским городам и селам.

Кроме того, лидеры обсудили возможности противодействия российским атакам и потребности Украины в дополнительной противовоздушной обороне. Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Франции.

Напомним, в мае 2026 г. Зеленский обсудил с Макроном усиление украинской ПВО и готовность Франции работать над антибалистической защитой Украины.

Позже лидеры контактировали после саммита "Большой семерки" , который прошел 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бен.

На полях саммита Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом , по итогам которой страны начали переговоры по лицензиям на производство элементов ПВО и ракет.

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