Макрон запропонував Путіну новий варіант експорту українського зерна

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац, про це у коментарі журналістам заявив голова французької держави.

"У дискусії, яка відбулася за участю Олафа Шольца (канцлера Німеччини - ред.) минулої суботи, я запропонував президенту Путіну, що ми виступаємо з ініціативою резолюції в Організації Об'єднаних Націй, щоб дати дуже чіткі рамки для цієї операції (щодо експорту українського зерна - ред.)", - заявив Макрон.

Також він додав, що зараз дуже важливо вирішити цю проблему найближчим часом.