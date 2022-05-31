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Макрон запропонував Путіну новий варіант експорту українського зерна

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував російському колезі Володимиру Путіну ініціювати резолюцію в ООН щодо розблокування морського порту в Одесі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац, про це у коментарі журналістам заявив голова французької держави.

"У дискусії, яка відбулася за участю Олафа Шольца (канцлера Німеччини - ред.) минулої суботи, я запропонував президенту Путіну, що ми виступаємо з ініціативою резолюції в Організації Об'єднаних Націй, щоб дати дуже чіткі рамки для цієї операції (щодо експорту українського зерна - ред.)", - заявив Макрон.

Також він додав, що зараз дуже важливо вирішити цю проблему найближчим часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін у телефонній розмові з Шольцем та Макроном обговорив продовольчу кризу у світі. Голова російської держави поставив умову поновлення експорту українського зерна.

Також ми писали, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, продовольчу кризу можна запобігти, якщо союзники України допоможуть у розблокуванні морських портів та прискорять постачання зброї ЗСУ.

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Володимир ПутінООНФранціяРосійська ФедераціяЕммануель МакронВійна Росії проти України