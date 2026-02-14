Макрон объяснил, почему войска "коалиции решительных" не отправляют в Украину сейчас

"Сегодня, если мы вмешаемся, мы возьмем на себя ответственность за эскалацию", - подчеркнул Макрон.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что Россия стремится к реальному компромиссу в рамках мирных переговоров.

"Они все еще бомбят, они бомбят гражданских, они медлят, и то, что они делают достаточно жестко, это то, что они накапливают все уступки, на которые идут переговорщики. Они просто тянут время. Поэтому мы должны организоваться, чтобы продержаться и сопротивляться", - заявил президент Франции.

При этом он признал, что сейчас среди союзников нет консенсуса относительно отправки войск в Украину.

"Я думаю, что мы будем ответственны за спровоцирование. Я думаю, что, вероятно, потеряли бы контроль над ситуацией. Для нас сейчас важно выполнить пакет, за который мы проголосовали", - добавил Макрон.

Отдельно французский лидер отметил необходимость тесной координации с США.

"Поэтому я считаю, что нашим главным приоритетом в ближайшие недели должно быть восстановление сотрудничества с США. Чтобы они вместе с нами оценили тот факт, что больше нет места для краткосрочных переговоров. И ввели дополнительные санкции, дополнительные меры против теневого флота и усилили давление на российскую экономику, чтобы остановить эту войну, но в гораздо лучшей ситуации", - добавил политик.