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Макрон попросив не проводити переговори Путіна і Трампа в Парижі

Новини » Політика    06.11.2018 - 12:07
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Раніше Путін ініціював зустріч з Трампом 11 листопада в Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон попросив не проводити переговори президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як повідомляється, Макрон виступив проти проведення переговорів Путіна і Трампа, оскільки "не побажає, щоб російсько-американський саміт затьмарив заходи, які будуть присвячені сторіччю з дня закінчення Першої світової війни".

"Еммануель Макрон попросив Москву і Вашингтон не проводити повноформатні переговори в Парижі, щоб вони не "затьмарили" підготовлені Єлисейським палацом заходи та зустрічі. Буквально так це і було сформульовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ході зустрічі з радником Трампа з нацбезпеки Джоном Болтоном Путін запропонував провести зустріч з Трампом 11 листопада у Парижі. У свою чергу, Трамп заявив, що зустріч з Путіним в Парижі "найвірогідніше, відбудеться".

Разом з тим, вчора стало відомо, що Трамп не впевнений, що буде зустрічатися з Путіним у листопаді в Парижі, але припустив, що зустріч може відбутися в рамках G20 в Аргентині 30 листопада - 1 грудня.

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Новини України Володимир ПутінДональд ТрампЕммануель Макрон
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