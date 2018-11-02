Путін і Трамп можуть провести зустріч на саміті G20 в Аргентині

Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Помічник президента РФ заявив, що в Парижі відбудеться коротка зустріч Путіна і Трампа

Помічник президента Російської Федерації Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Путін може провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом на саміті G20 в Аргентині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За словами Ушакова, в Парижі відбудеться коротка зустріч Путіна і Трампа, а в рамках саміту G20 президенти РФ і США можуть провести "тривалу і грунтовну" зустріч.

На "двадцятці" тривала і ґрунтовна, а в Парижі - коротка", - сказав він, зазначивши, що зустріч на G20 на даний момент знаходиться в стадії узгодження.

Зазначимо, що саміт "Великої двадцятки" (G20) пройде в Буенос-Айресі 30 листопада - 1 грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ході зустрічі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном Путін запропонував провести зустріч з Трампом 11 листопада у Парижі на полях заходів на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни.

У свою чергу, Трамп заявив, що зустріч з Путіним в Парижі "найвірогідніше, відбудеться". Крім того, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Крім того, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що головною метою зустрічі Путіна з Трампом буде обмін думками.