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Трамп засумнівався з приводу зустрічі з Путіним в Парижі

Новини » Політика    05.11.2018 - 21:40
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп і Путін можуть зустрітись в рамках G20 в Аргентині

Президент США Дональд Трамп не впевнений, що буде зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним в листопаді в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Паралельно Трамп допустив, що його зустріч з Путіним може відбутися в рамках G20 в Аргентині 30 листопада - 1 грудня.

"Ми будемо зустрічатися на G20, і, можливо, після цього у нас будуть зустрічі", - сказав Трамп журналістам.

"Я не впевнений, що у нас буде зустріч у Парижі. Напевно, не буде", - сказав він.

Зазначимо, раніше Трамп прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести двосторонню зустріч в Парижі 11 листопада 2018 і підтвердив можливу зустріч.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Путін ініціює зустріч з Трампом 11 листопада в Парижі. Путін зустрівся з помічником Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном, в ході зустрічі Путін запропонував організувати його зустріч з Трампом на полях заходів на честь 100-річчя закінчення першої світової війни в Парижі 11 листопада.

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Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
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