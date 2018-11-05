Трамп засумнівався з приводу зустрічі з Путіним в Парижі

Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп і Путін можуть зустрітись в рамках G20 в Аргентині

Президент США Дональд Трамп не впевнений, що буде зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним в листопаді в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Паралельно Трамп допустив, що його зустріч з Путіним може відбутися в рамках G20 в Аргентині 30 листопада - 1 грудня.

"Ми будемо зустрічатися на G20, і, можливо, після цього у нас будуть зустрічі", - сказав Трамп журналістам.

"Я не впевнений, що у нас буде зустріч у Парижі. Напевно, не буде", - сказав він.

Зазначимо, раніше Трамп прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести двосторонню зустріч в Парижі 11 листопада 2018 і підтвердив можливу зустріч.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Путін ініціює зустріч з Трампом 11 листопада в Парижі. Путін зустрівся з помічником Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном, в ході зустрічі Путін запропонував організувати його зустріч з Трампом на полях заходів на честь 100-річчя закінчення першої світової війни в Парижі 11 листопада.