Макрон пообещал сделать презервативы бесплатными для части французов
Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Во Франции презервативы в аптеках будут бесплатными для молодой части населения страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter.
"Для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в 2023 году презервативы в аптеках будут бесплатными", - написал он.
Как отмечают французские СМИ, глава государства впервые объявил о нововведении в ходе заседания Национального совета по вопросам восстановления, посвященном здоровью молодежи. Оно прошло сегодня, 8 декабря.
Напомним, ранее украинок предупредили об обязательных анализах, которые нужно сдавать 1 раз в год.
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