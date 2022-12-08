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Макрон пообещал сделать презервативы бесплатными для части французов

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Париж, Четверг 08 декабря 2022 21:01
Макрон пообещал сделать презервативы бесплатными для части французов Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Франции презервативы в аптеках будут бесплатными для молодой части населения страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter.

"Для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в 2023 году презервативы в аптеках будут бесплатными", - написал он.

Как отмечают французские СМИ, глава государства впервые объявил о нововведении в ходе заседания Национального совета по вопросам восстановления, посвященном здоровью молодежи. Оно прошло сегодня, 8 декабря.

Напомним, ранее украинок предупредили об обязательных анализах, которые нужно сдавать 1 раз в год.

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