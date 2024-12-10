Макрон пообещал назначить нового премьера в течение 48 часов, - СМИ

По данным издания, на встрече с руководителями парламентских партий Макрон пообещал не распускать Национальное собрание (нижнюю палату парламента) до окончания срока его полномочий в 2027 году.

Также он пообещал лидерам парламентских партий назначить премьера в течение двух суток. После этого премьер проведет с лидерами партий переговоры насчет формирования правительства.

Источник СМИ сообщил, что президент также отметил "единогласие политических сил больше не зависеть от "Национального объединения" - праворадикальной партии, лидером которой является Марин Ле Пен.