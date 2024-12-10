Макрон пообіцяв призначити нового прем'єра протягом 48 годин, - ЗМІ

За даними видання, на зустрічі з керівниками парламентських партій Макрон пообіцяв не розпускати Національні збори (нижню палату парламенту) до закінчення терміну його повноважень у 2027 році.

Також він пообіцяв лідерам парламентських партій призначити прем’єра протягом двох діб. Після цього прем'єр проведе з лідерами партій переговори щодо формування уряду.

Джерело ЗМІ повідомило, що президент також відзначив "одностайність політичних сил більше не залежати від "Національного об'єднання" - праворадикальної партії, лідером якої є Марін Ле Пен.