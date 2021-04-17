Макрон закликає світ провести чітку "червону лінію" з Росією

Міжнародне співтовариство повинне провести чітку червону лінію" з Росією і ввести санкції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон .

За словами Макрона, світ повинен провести чітку "червону лінію" з Росією, а також ввести санкції після будь-якої "неприйнятної поведінки" президента Росії Володимира Путіна. Проте, за його словами, одних санкцій буде недостатньо.

Він зазначив, що "повністю" поділяє бажання президента США Джо Байдена почати діалог з Росією. Проте "важливо чітко заявити про себе Путіну".