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Макрон закликає світ провести чітку "червону лінію" з Росією

Новость на русском → Франція, Субота 17 квітня 2021 23:43
Макрон закликає світ провести чітку "червону лінію" з Росією Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Міжнародне співтовариство повинне провести чітку червону лінію" з Росією і ввести санкції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє CBCnews.

За словами Макрона, світ повинен провести чітку "червону лінію" з Росією, а також ввести санкції після будь-якої "неприйнятної поведінки" президента Росії Володимира Путіна. Проте, за його словами, одних санкцій буде недостатньо.

Він зазначив, що "повністю" поділяє бажання президента США Джо Байдена почати діалог з Росією. Проте "важливо чітко заявити про себе Путіну".

"Це єдиний спосіб викликати довіру. Я думаю, що санкцій недостатньо самих по собі, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, але для конструктивного та ефективного діалогу вам потрібен авторитет", - сказав Макрон.

Нагадаємо, президент Франції планує переговори з Путіним. Мова буде йти про Україну.

Раніше повідомлялося, що Зеленський, Макрон і Меркель провели переговори та закликали Росію відвести війська від кордону України й Криму.

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