Макрон закликає світ провести чітку "червону лінію" з Росією
Міжнародне співтовариство повинне провести чітку червону лінію" з Росією і ввести санкції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Про це повідомляє CBCnews.
За словами Макрона, світ повинен провести чітку "червону лінію" з Росією, а також ввести санкції після будь-якої "неприйнятної поведінки" президента Росії Володимира Путіна. Проте, за його словами, одних санкцій буде недостатньо.
Він зазначив, що "повністю" поділяє бажання президента США Джо Байдена почати діалог з Росією. Проте "важливо чітко заявити про себе Путіну".
"Це єдиний спосіб викликати довіру. Я думаю, що санкцій недостатньо самих по собі, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, але для конструктивного та ефективного діалогу вам потрібен авторитет", - сказав Макрон.
Нагадаємо, президент Франції планує переговори з Путіним. Мова буде йти про Україну.
Раніше повідомлялося, що Зеленський, Макрон і Меркель провели переговори та закликали Росію відвести війська від кордону України й Криму.