Макрон підтримує санкції щодо країн ЄС, котрі не приймають біженців

Президент Франції виступив за впровадження фінансових санкцій проти країн ЄС, які не хочуть приймати біженців

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує запровадження фінансових санкцій щодо країн Європейського союзу, котрі відмовляються приймати біженців. Про це він сказав у ході прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом 23 червня, передає La Provence.

"Ми не можемо мати країни, які значною мірою виграють від солідарності ЄС, і котрі масово заявляють про свій національний егоїзм, коли теми торкаються міграції", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, Венеціанська комісія, експертний орган Ради Європи, у п’ятницю, 22 червня, оприлюднила свою оцінку угорського суперечливого пакету законів "Стоп Сорос", у якій закликала Будапешт скасувати положення щодо нелегальної міграції, оскільки ці норми серйозно ускладнюють роботу неурядових організацій. "Венеціанка" критикує так званий пакет законів "Стоп Сорос", схвалений угорським парламентом цього тижня.

Додамо, парламент Угорщини в п'ятницю схвалив пакет законопроектів, які криміналізують частину допомоги нелегальним мігрантам.

Зазначимо, країни "Вишеградської четвірки" - Угорщина, Чехія, Польща та Словаччина - оголосили бойкот міні-саміту Євросоюзу в неділю, 24 червня, в Брюсселі, під час якого заплановане обговорення міграційної політики блоку.