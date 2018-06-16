Макрон підтримує створення центрів для шукачів притулку за межами ЄС

Він підкреслив, що багато з тих, хто вирушає у небезпечну подорож морем до ЄС, не має змоги отримати притулок там

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує ідею створення центрів для шукачів притулку у країнах, де мігранти зазвичай починають свою подорож до Європейського союзу, передає BBC.

Зокрема, Макрон запропонував будувати міграційні центри у країнах, з яких прибувають мігранти, в тому числі у Лівії. Він підкреслив, що багато з тих, хто вирушає у небезпечну подорож морем до ЄС, не має змоги отримати притулок там, оскільки або гине по дорозі, або проводить місяці очікування у незадовільних умовах, щоб потім отримати відмову.

Макрон вважає, що розгляд клопотань про притулок у країнах, звідки прибувають мігранти допомогло б уникнути цих проблем.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступає за створення європейських центрів, які обробляли б клопотання про притулок біженців у них на батьківщині.