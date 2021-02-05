ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Макрон підтримав будівництво "Північного потоку-2"

Автор: Даша Харченко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує позицію канцлера ФРН Ангели Меркель щодо газопроводу "Північний потік-2". Вона своєю чергою підтримує завершення будівництва.

Про це Макрон заявив на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з німецьким лідером.

За його словами, пріоритетами Франції і Німеччини в Європі є забезпечення політики енергетичного переходу.

"З цієї теми ми координуємо наші підходи з Ангелою Меркель", - сказав Макрон.

Також французький глава виступив за формування європейської енергетичної стратегії, яка "повинна зміцнювати суверенітет і енергопостачання Європи".

Популярні новини

Нагадаємо, голова комітету Бундестагу ФРН у міжнародних справах Норберт Ретген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Разом з ЄС, Росією і США необхідно розвіяти побоювання, що проєкт буде використаний як геополітичну зброю проти країн Східної Європи.

Також голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет, який є потенційним наступником Ангели Меркель, знову висловився про "Північний потік-2". Він не вважає ситуацію з Олексієм Навальним підставою для відмови від газопроводу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Державному департаменті США заявили про намір ввести санкції проти всіх учасників проекту "Північний потік-2" після його будівництва або сертифікації.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяАнгела МеркельСеверный поток-2Еммануель Макрон