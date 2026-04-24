Макрон планирует уйти из политики в 2027 году

По словам Макрона, он больше не будет заниматься политикой, когда в 2027 году, после десяти лет президентства, покинет Елисейский дворец.

"Я не занимался политикой раньше и не буду заниматься ею после", - заявил он во время беседы со школьниками во франко-кипрской школе в Никосии, столице Кипра, где он находился с официальным визитом в связи с участием в неформальном саммите лидеров ЕС.

Французский президент также отметил, что самое трудное на финальном этапе десятилетия его президентства - это защищать свои достижения, имея при этом энергию для исправления того, что не удалось сделать до конца.

"Самое трудное после девяти лет - это сохранить то, что ты сделал хорошо, и попытаться пойти дальше, но иногда приходится исправлять то, что ты сделал неправильно", - добавил Макрон.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле 2027 года.