Макрон планує піти з політики у 2027 році

За словами Макрона, він більше не займатиметься політикою, коли у 2027 році, після десяти років президентства, покине Єлисейський палац.

"Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після", - заявив він під час бесіди зі школярами у франко-кіпрській школі в Нікосії, столиці Кіпру, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС.

Французький президент також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства - це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця.

"Найважче після дев'яти років - це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно", - додав Макрон.

Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року.