Макрон планує піти з політики у 2027 році

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не буде займатися політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Le Figaro.
За словами Макрона, він більше не займатиметься політикою, коли у 2027 році, після десяти років президентства, покине Єлисейський палац.
"Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після", - заявив він під час бесіди зі школярами у франко-кіпрській школі в Нікосії, столиці Кіпру, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС.
Французький президент також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства - це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця.
"Найважче після дев'яти років - це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно", - додав Макрон.
Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року.
Нагадаємо, наприкінці минулого року рейтинг довіри до президента Франції Еммануеля Макрона досяг найнижчої позначки за останні 50 років. Згідно з результатами опитування, цей показник тоді становив лише 11%.
Падіння популярності Макрона сталося після його непопулярного рішення про підвищення пенсійного віку та рішення розпустити парламент після перемоги ультраправих на виборах 2024 року.
За словами колишнього радника французького президента, Макрон "погано розуміє наслідки, які реформи, які він вважає необхідними, можуть мати для стану країни".