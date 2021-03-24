Макрон вимагає від Росії вивести військові сили з Лівії
Президент Франції Емманюель Макрон закликав вивести з Лівії російські і турецькі сили. За його словами, відповідальність європейців у тому, щоб усі, хто дестабілізує Лівію, припинили це.
Про це повідомляє France24.
Він підкреслив, що розраховує на твердість у цьому питанні своїх союзників по ЄС.
"Турецькі та російські сили, а також іноземні бойовики, завезені тими чи іншими країнами, мають піти якомога швидше, оскільки тільки лівійські збройні сили володіють законним правом забезпечувати безпеку Лівії", - сказав президент Франції.
Нагадаємо, в кінці квітня 2020 року армія Хафтара заявила про припинення бойових дій в Лівії.
Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року вела наступ на Триполі.
Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Російська Федерація керує війною в Лівії на "вищому рівні".