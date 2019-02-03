Макрон планує провести у Франції референдум

Офіційно про референдум ще не було оголошено

Президент Эммануэль Макрон планирует провести 26 мая во Франции референдум из-за протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le figaro.

Сообщается, что уже начались переговоры с типографиями и поставщиками бумаги, чтобы подготовить конверты и бюллетени для голосования. Официально о референдуме еще не было объявлено.

Напомним, во Франции в субботу, 2 февраля, началась новая волна антиправительственных акций "желтых жилетов", которые хотят удержать давление на правительство президента Эммануэля Макрона. После этого французские СМИ сообщили, что полиция задержала 30 участников движения "желтые жилеты".

РБК-Украина писало, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ.

Отметим, что в Париже состоялся митинг "красных шарфов" в противовес движению "желтых жилетах". Его сторонники выступили против насильственных методов, которые применяют участники движения "желтых жилетов".