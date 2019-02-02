У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів"

Фото: протести "жовтих жилетів" у Франції (twitter.com/KareemN96)

На акцію протесту в Парижі вийшли 13,8 тис. осіб

Кількість затриманих учасників руху "жовтих жилетів", які сьогодні вийшли на нові антиурядові акції протесту у Франції, зросла до 28. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, у Парижі протестувальники намагалися збудувати барикади з меблів, в результаті чого виникли сутички з правоохоронцями. Під час сутичок поліція застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів". Також правоохоронці затримали 10 учасників протесту.

Крім того, у Валенсії поліція в результаті обшуків затримала 18 протестувальників, у яких виявили та вилучили близько 100 одиниць зброї та заборонених предметів.

La tension monte près de la place de la République à Paris pic.twitter.com/NGnhJDhLCJ — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2019

Згідно з даними незалежного підрахунку проведеного компанією Occurrence, сьогодні, 2 лютого, на антиурядову акцію протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі вийшли 13,8 тисяч демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Валенсії (Франція) правоохоронці затримали 14 учасників акції протесту "жовтих жилетів". Під час обшуку працівники поліції виявили та вилучили у затриманих зброю та заборонені предмети.

Сьогодні у Франції розпочалися нові антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Протестувальники збираються в Парижі вшанувати поранених під час сутичок з правоохоронцями учасників руху.