У Парижі відбувся мітинг "червоних шаликів" на противагу руху "жовтих жилетів"

Фото: протести в Парижі (twitter.com/FRAProperty)

Мітингувальники виступають проти проявів насильства з боку "жовтих жилетів"

У французькій столиці, Парижі, десять тисяч людей вийшли на вулиці в червоних шарфах, влаштувавли мітинг проти "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на France 24.

Мітинг отримав назву "червоних шаликів", а його прихильники таким чином виступили проти насильницьких методів учасників руху "жовтих жилетів".

"Ми засуджуємо заколоти, які влаштовуються "жовтими жилетами". Ми також відкидаємо загрози і постійні словесні образи від "жилетів", - йдеться в спільній заяві протестувальників у червоних шаликах.

Вони пройшлися маршем від Площі Нації до Площі Бастилії. Засновником руху "червоних шаликів" є інженер з Тулузи Лоран Сульє. Він був незадоволений насильством з боку найбільш радикально налаштованих "жовтих жилетів".

Фото: протести в Парижі (twitter.com/FRAProperty)

Нагадаємо, у суботу, 26 січня, французька поліція в Парижі розігнала учасників демонстрації "жовтих жилетів", застосувавши сльозогінний газ та водомети. Було заарештовано 223 протестувальники.

"Жовті жилети" проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року.