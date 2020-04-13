У Франції продовжили обмеження на пересування по країні

Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/worldeconomicforum)

Обмеження на пересування в країні були продовжені до 11 квітня

Президент Франції Еммануель Макрон продовжив заходи з обмеження пересувань по країні, запроваджені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Le Figaro.

Так, обмеження на пересування в країні були продовжені до 11 квітня.

"Надія повертається, але в (регіоні - ред.) Град-Ест, так само як і в Іль-де-Франс, шпиталі переповнені. І тому ми повинні продовжувати наші зусилля і застосовувати правила. Тому заходи щодо самої суворої ізоляції збережуться до понеділка, 11 травня", - сказав Макрон.

Він зазначив, що "в ході майбутніх чотирьох тижнів введені владою заходи повинні зберігатися, не посилюватися і не послаблюватися".

Нагадаємо, у Франції від початку спалаху пандемії коронавірусу померли 14 тисяч 393 особи, з них 310 - за останню добу. За весь час 9 тис. 253 людини померли в лікарні і 5 тис. 140 осіб у будинках престарілих та інших медико-соціальних установах.

Крім того, Макрон оголосить про продовження карантину. Карантин та його заходи будуть продовжені до 10 травня. Французька влада побоюється сценарію другої хвилі з-за поспішного зняття обмежень, тому їх будуть скасовувати поступово і тільки після стабілізації рівня поширення вірусу.