Макрон о вопросе Тайваня: Франция не должна быть "васалом" США

Макрон еще раз не отказался от своих неоднозначных заявлений по Тайваню, подчеркнув, что союзничество с Соединенными Штатами не означает, что Париж является их "васалом".

"Быть союзником не значит быть вассалом… и не значит, что мы больше не имеем права думать самостоятельно. Франция поддерживает статус-кво на Тайване, политику одного Китая и поиск мирного разрешения ситуации", - подчеркнул французский президент.

Французский дипломатический источник, в среду общавшийся с журналистами, объяснил заявление Макрона стремлением Парижа быть "надежным" союзником Вашингтона, но не "последователем".

"Мы не являемся последователями Соединенных Штатов по простой причине, а именно - президент стремится к европейскому суверенитету. Мы союзники США - надежные, непоколебимые, преданные, и мы союзники, принимающие собственные решения", - подчеркнул источник.

Напомним, на днях Макрон заявил, что Европе необходимо снизить свою зависимость от США, чтобы не быть втянутыми в конфликт за Тайвань. Это произошло вскоре после встречи французского президента с китайским лидером Си Цзиньпином, который во время встречи склонял Макрона к "противостоянию" из США.

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