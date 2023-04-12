Макрон про питання Тайваню: Франція не має бути "васалом" США

Макрон вкотре не відмовився від своїх неоднозначних заяв щодо Тайваню, наголосивши, що союзництво зі Сполученими Штатами не означає, що Париж є їхнім "васалом".

"Бути союзником не означає бути васалом… і не означає, що ми більше не маємо права думати самостійно. Франція підтримує статус кво на Тайвані, політику одного Китаю та пошук мирного вирішення ситуації", - наголосив французький президент.

Французьке дипломатичне джерело, яке в середу спілкувалось із журналістами, пояснило заяву Макрона прагненням Парижа бути "надійним" союзником Вашингтона, але не "послідовником".

"Ми не є послідовниками Сполучених Штатів із простої причини, а саме - президент прагне до європейського суверенітету. Ми союзники США - надійні, непохитні, віддані, та ми союзники, які ухвалюють власні рішення", наголосило джерело.

Нагадаємо, днями Макрон заявив, що Європі необхідно зменшити свою залежність від США, щоб не бути втягнутими в конфлікт за Тайвань. Це сталось незабаром після зустрічі французького президента з китайським лідером Сі Цзіньпіном, який під час зустрічі схиляв Макрона до "протистояння" з США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.