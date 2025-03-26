Макрон поддержал план Трампа по перемирию: Украина согласилась, ждем Россию

Переговоры о перемирии между Украиной и РФ

Заметим, что президент Трамп после вступления в должность начал активный переговорный процесс для завершения войны между Украиной и Россией.

18 марта Трамп провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых лидеры согласовали первые шаги к миру.

Во время разговора, Путин фактически отказался от предложенного США прекращения огня по всей линии фронта на 30 дней. Вместо этого диктатор предложил Украине и России прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуры.

В то же время, российский диктатор отметил, что во время перемирия, Украина должна прекратить мобилизацию, а страны Запада - предоставление ВСУ военной помощи и разведывательной информации.

На следующий день, 19 марта, Трамп провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Во время разговора Зеленский согласился с прекращением атак по инфраструктуре и энергетике России, но подчеркнул, что ВСУ будут реагировать зеркально в случае нарушения россиянами этих договоренностей.

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