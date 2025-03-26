Макрон підтримав план Трампа щодо перемир’я: Україна погодилася, чекаємо на Росію

Переговори про перемир'я між Україною та РФ

Зауважимо, що президент Трамп після вступу на посаду розпочав активний переговорний процес для завершення війни між Україною та Росією.

18 березня Трамп провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, під час яких лідери узгодили перші кроки до миру.

Під час розмови, Путін фактично відмовився від запропонованого США припинення вогню по всій лінії фронту на 30 днів. Натомість диктатор запропонував Україні та Росії припинити удари по об'єктах енергетики та інфраструктури.

Водночас, російський диктатор зазначив, що під час перемир'я, Україна має припинити мобілізацію, а країни Заходу - надання ЗСУ військової допомоги та розвідувальної інформації.

Наступного дня, 19 березня, Трамп провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Під час розмови Зеленський погодився з припиненням атак по інфраструктурі та енергетиці Росії, але наголосив, що ЗСУ реагуватимуть дзеркально в разі порушення росіянами цих домовленостей.

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