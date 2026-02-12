Макрон о переговорах с Путиным: это не вопрос дней

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует контакты с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По его словам, Европа хочет гарантий безопасности для Украины и "определенных вещей для европейцев". Речь о вопросах процветания, будущем Европы и архитектуре безопасности.

"Это не вопрос дней, мы готовим все. Я думаю, что прежде всего сейчас нужно поработать над собой, над тем, о чем мы хотим просить", - сказал Макрон, комментируя возможность переговоров с Путиным.

Переговоры Макрона и Путина

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил европейским лидерам возобновить прямые дискуссии с Россией, полагая, что война на истощение вступила в свою "финальную стадию".

По мнению французского лидера, Европа должна самостоятельно вести переговоры по архитектуре безопасности и будущему Украины в ЕС, не делегируя эти вопросы США или другим третьим сторонам.

Макрон отметил, что Франция уже возобновила каналы обсуждения на техническом уровне, отправив своих дипломатических советников.

Он подчеркнул, что такой диалог необходим для самоуважения Европы, поскольку Россия останется географическим соседом независимо от отношения к ней. В то же время он отметил, что для некоторых коллег такая инициатива пока преждевременна.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте, комментируя такую идею Макрона, заявил, что принял бы любую инициативу, которая может помочь завершить войну РФ против Украины.