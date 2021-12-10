Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Брюсселі 15 грудня

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Лідери домовилися продовжити обговорення питань, що стосуються України під час зустрічі в Брюсселі 15 грудня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як стало відомо, глави держав обговорили ситуацію безпеки навколо України, необхідність відновлення ефективної роботи Тристоронньої контактної групи. Також було піднято питання про європейську енергетичну безпеку і готовність французької сторони всіляко підтримувати Україну.

"Лідери домовилися продовжити обговорення зазначених питань під час зустрічі в Брюсселі 15 грудня цього року", - повідомили в прес-службі.