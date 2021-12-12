Зеленський у Брюсселі може провести нормандську зустріч. Але без Росії, - посол
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський може провести в Брюсселі нормандську зустріч. Однак на ній не буде присутній президент Росії Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Дзеркало тижня".
"В цей час ми активно працюємо над тим, щоб вже найближчими днями на саміті ЄС в Брюсселі відбулася перша зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новим канцлером Олафом Шольцем і президентом Емманюелем Макроном у форматі нормандська трійка", - заявив посол.
Нагадаємо, 15 грудня Володимир Зеленський і Еммануель Макрон проведуть зустріч у Брюсселі.