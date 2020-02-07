Макрон про відносини з Росією: необхідний діалог з колективної безпеки

Діалог з Росією з колективної безпеки займе роки
Франції необхідний діалог з Росією з колективної безпеки. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон під час свого виступу, яке транслює Le Figaro.
Макрон зазначив, що діалог з Росією займе роки.
"Діалог з Росією по колективній безпеці необхідний, він займе роки", - заявив Макрон.
Раніше Макрон заявив, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. Президент зазначив, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до Володимира Путіна.
До цього Еммануель Макрон наполягав, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, в інтересах миру і безпеки в Європі.
Також він зазначив, що Україна може і в подальшому розраховувати на підтримку Парижа у всіх питаннях.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявляв, що обмін політв'язнями між Україною і РФ став шансом знайти вихід із кризи, що склалася між країнами.За його словами, "це шанс, відчинилися двері для початку руху до врегулювання цього конфлікту".