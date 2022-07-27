Макрон відзначився гнівним спічем на адресу Росії в турне Африкою одночасно з Лавровим

"Вони вирішили, що інформація, енергія та продовольство є військовими інструментами, поставленими на службу континентальної імперіалістичної війни проти України", - сказав він на прес-конференції в Беніні під час турне Африкою одночасно з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Він зізнався, що хотів би "схарактеризувати в грубіших термінах те, що відбувається сьогодні".

Також президент Франції назвав РФ "однією з останніх колоніальних імперських держав".

"Росія розпочала наступ в Україну, це територіальна війна, яка, як нам здавалося, зникла з європейської землі, це війна початку 20-го, навіть 19-го століття. Я говорю про континент (Африку, - ред.), який постраждав від колоніального імперіалізму", - сказав Макрон.

За його словами, саме росіяни створюють "дисбаланси", і саме Росія є "однією з країн, яка з найбільшою силою використовує інструменти пропаганди", зокрема через телебачення - канали Russia Today і Sputnik.