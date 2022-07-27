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Макрон відзначився гнівним спічем на адресу Росії в турне Африкою одночасно з Лавровим

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив Росію у "новому типі світової гібридної війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сhallenges.

"Вони вирішили, що інформація, енергія та продовольство є військовими інструментами, поставленими на службу континентальної імперіалістичної війни проти України", - сказав він на прес-конференції в Беніні під час турне Африкою одночасно з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Він зізнався, що хотів би "схарактеризувати в грубіших термінах те, що відбувається сьогодні".

Також президент Франції назвав РФ "однією з останніх колоніальних імперських держав".

"Росія розпочала наступ в Україну, це територіальна війна, яка, як нам здавалося, зникла з європейської землі, це війна початку 20-го, навіть 19-го століття. Я говорю про континент (Африку, - ред.), який постраждав від колоніального імперіалізму", - сказав Макрон.

За його словами, саме росіяни створюють "дисбаланси", і саме Росія є "однією з країн, яка з найбільшою силою використовує інструменти пропаганди", зокрема через телебачення - канали Russia Today і Sputnik.

Як повідомлялось, раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Африки переглянути свою позицію щодо вторгнення РФ в Україну і ввести санкції проти Росії.

Нагадаємо, раніше голова Африканського Союзу Макі Салл закликав ЄС скасувати частину санкцій проти Росії. Це нібито необхідно для того, щоб Африка могла закуповувати сільгосппродукцію у країни-окупанта.

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Еммануель Макрон