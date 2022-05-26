Макрон обговорив з Ердоганом вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Зазначається, що лідери двох країн обговорили вступ Фінляндії та Швеції до НАТО у телефонній розмові. Макрон наголосив на необхідності поваги рішень Фінляндії та Швеції щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

При цьому Макрон і Ердоган досягли угоди щодо якнайшвидшого вирішення конфлікту, який виник між турецькою владою та представниками Фінляндії та Швеції.

Також наголошується, що очільники держав домовилися про продовження переговорів на цю тему.