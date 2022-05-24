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Туреччина опублікувала офіційні вимоги для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

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Анкара, Вівторок 24 травня 2022 05:32
Туреччина опублікувала офіційні вимоги для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО Прапор Туреччини (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Влада Туреччини опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вони блокуватимуть вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Зокрема, турецька сторона вимагає від Швеції припинити підтримувати Робітничої партії Курдистану і рух Фетхуллаха Гюлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт турецького уряду.

"Відповідно до принципу колективної безпеки НАТО Туреччина очікує конкретних запевнень від Швеції, яка підтримує терористичні організації", - йдеться в повідомленні.

Турецька сторона підкреслює, що шведська влада приймає членів терористичних організацій, з якими бореться Туреччина, на міністерському рівні, і підтримує їх діяльність всередині країни.

"Хоча наша країна проводить політику відкритих дверей НАТО, вона продовжує вірити, що члени Альянсу і країни-кандидати повинні співпрацювати на високому рівні в боротьбі з тероризмом, як і у всіх інших сферах. Швеція, яка подала заявку на членство, очікується, що вона зробить принципові кроки і надасть конкретні гарантії з приводу турботи про безпеку Туреччини. Туреччина очікує конкретних запевнень від Швеції, яка підтримує терористичні організації, згідно з принципом колективної безпеки НАТО", - йдеться в заяві.

Крім цього, в заяві нагадали, що шведський уряд ввів ембарго проти Туреччини на поставку зброї. Це сталося після операції"джерело миру".

Раніше з'явилася гіпотеза про можливу роль посередника в дозволі суперечки для президента США Джо Байдена. Він після зустрічі з президентом Фінляндії Нііністе і прем'єр-міністром Швеції Андерссон нібито повинен був прокласти дипломатичні мости до Ердогана.

До слова, Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

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