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Макрон обсудил с Эрдоганом вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (aa.com.tr)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласились, что конфликт вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО должен разрешиться как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили вступление Финляндии и Швеции в НАТО в телефонном разговоре. Макрон подчеркнул необходимость уважения решений Финляндии и Швеции о вступлении в Североатлантический альянс.

При этом Макрон и Эрдоган достигли соглашения насчет скорейшего разрешения конфликта, который возник между турецкими властями и представителями Финляндии и Швеции.

Также сообщается, что главы государств договорились о продолжении переговоров на эту тему.

Напомним, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "скажет нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО из-за того, что они поддерживают курдских повстанцев.

Также мы писали, что власти Турции опубликовали официальные требования, без соблюдения которых они будут блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, турецкая сторона требует от Швеции прекратить поддерживать Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена.

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НАТОШвецияТурцияФинляндияРеджеп Тайип ЭрдоганЭммануэль Макрон