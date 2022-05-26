Макрон обсудил с Эрдоганом вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласились, что конфликт вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО должен разрешиться как можно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудили вступление Финляндии и Швеции в НАТО в телефонном разговоре. Макрон подчеркнул необходимость уважения решений Финляндии и Швеции о вступлении в Североатлантический альянс.
При этом Макрон и Эрдоган достигли соглашения насчет скорейшего разрешения конфликта, который возник между турецкими властями и представителями Финляндии и Швеции.
Также сообщается, что главы государств договорились о продолжении переговоров на эту тему.
Напомним, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "скажет нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО из-за того, что они поддерживают курдских повстанцев.
Также мы писали, что власти Турции опубликовали официальные требования, без соблюдения которых они будут блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, турецкая сторона требует от Швеции прекратить поддерживать Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.