Макрон обсудил с Мерцем свой звонок Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели разговор. Они обсудили звонок французского лидера российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.
По его словам, одной из основных тем разговора Макрона с Путиным была иранская ядерная программа.
"Мы были проинформированы французской стороной и впоследствии также получили информацию о результатах разговора", - рассказал Корнелиус.
Также представитель немецкого правительства добавил, что не будет подробно комментировать эту инициативу.
Он добавил, что Мерц не планирует в ближайшее время разговаривать с главой Кремля.
Напомним, вчера, 1 июля, президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин созвонились.
Макрон рассказал, что он призвал главу Кремля прекратить огонь с Украиной и начать переговоры, целью которых будет устойчивый и справедливый мир.
В свою очередь глава Кремля в разговоре обвинил Запад в том, что якобы его политика привела к войне РФ против Украины.
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