Макрон обговорив із Мерцем свій дзвінок Путіну

Дзвінок Макрона і Путіна

Нагадаємо, вчора, 1 липня, президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін зідзвонилися.

Макрон розповів, що він закликав очільника Кремля припинити вогонь з Україною і почати переговори, метою яких буде стійкий і справедливий мир.

Зі свого боку очільник Кремля в розмові звинуватив Захід у тому, що нібито його політика призвела до війни РФ проти України.

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