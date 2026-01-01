RU

Макрон в новогодней речи анонсировал новые обязательства по Украине

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогодней речи вспомнил об Украине, а именно о четких обязательствах Европы предоставить ей защиту, развивая при этом собственную систему обороны.

Об этом он заявил в новогоднем телевизионном обращении к французам 31 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Макрон подчеркнул, что полномасштабная война России против Украины остается главным источником нестабильности в Европе и продолжается с особой интенсивностью уже почти четыре года. По его словам, мир сталкивается с возвращением имперских амбиций и подрывом международного порядка, что заставляет европейские страны по-новому посмотреть на вопросы безопасности.

Французский лидер также подчеркнул необходимость защиты независимости и свобод европейских государств и выступил за ускорение формирования европейской обороны. Он отметил, что этот процесс уже начался и наберет новый импульс в 2026 году.

В частности, с 6 января в Париже состоится встреча европейских и союзнических государств, во время которой, по словам Макрона, будут взяты конкретные обязательства по поддержке Украины и обеспечению справедливого и длительного мира на европейском континенте.

Макрон также заявил, что Франция остается устойчивой благодаря сильным институтам, эффективной государственной службе и мощным вооруженным силам, которые он назвал одними из самых эффективных в Европе.

Отдельно он обозначил свои пожелания на новый год - единство, силу и независимость. Французский глава подчеркнул, что именно сплоченность позволяет преодолевать сложные вызовы и противостоять угрозам.

Кроме того, Макрон заверил, что будет исполнять обязанности президента до завершения своего срока в 2027 году и сделает все возможное, чтобы предстоящие президентские выборы во Франции состоялись без какого-либо иностранного вмешательства. Это обращение стало для него девятым и предпоследним новогодним выступлением на посту главы государства.

Напомним, по словам Макрона, есть прогресс в вопросе гарантий безопасности для Украины и в январе будет определен вклад каждой страны в эти гарантии на заседании "коалиции решительных."

Как известно, Эммануэль Макрон подтвердил запуск во Франции масштабной оборонной программы, предусматривающей строительство авианосца нового поколения, несмотря на бюджетную неопределенность и отложенные переговоры по государственным расходам.

Французский лидер говорит, что проект нацелен на обновление военно-морских сил и поддержку национальной экономики.

