Макрон, Нетаньяху, Орбан и не только. Трампа поздравляют с победой на выборах

Дональд Трамп получает преимущество на президентских выборах в США. Мировые лидеры начинают поздравлять республиканца с победой.
Кто уже успел поздравить Дональда Трампа - рассказывает РБК-Украина.
Президент Владимир Зеленский в X (Twitter) поздравил Трампа с "впечатляющей победой" на выборах.
Глава государства отметил, что ценит расположение Трампа к подходу "мир через силу". По мнению Зеленского, именно этот принцип может приблизить мир в Украине. Он добавил, что Украина заинтересована в политическом и экономическом сотрудничестве с США.
"Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - отметил президент Украины.
Одним из первых поздравил Дональда Трампа венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он назвал победу республиканца "крупнейшим камбэком" за политическую историю США и заявил, что это "очень нужная победа для мира".
Также Трампа успел поздравить президент Франции Эммануэль Макрон.
"Готовы работать вместе, как и четыре года назад. С твоими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания", - написал в X (Twitter) Макрон.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже обратилась к Трампу. Она подчеркнула, что партнерство США и ЕС объединяет 800 млн человек и призвала работать вместе.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "с нетерпением ждет сотрудничества" с Трампом в последующие годы.
К поздравлениям также присоединились президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Дональда Трампа поздравил с победой на выборах и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что "историческое возвращение в Белый дом открывает для США новое начало и подтверждает приверженность большому альянсу между Израилем и Америкой".
К приветствиям присоединился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он выразил надежду, что президентство Трампа станет ключевым фактором для поддержания мощности Альянса.
Республиканец Дональд Трамп с заметным отрывом побеждает на президентских выборах. Сам политик уже успел объявить себя новоизбранным президентом США. Также он пообещал "остановить войны".
Трамп одержал победу в ряде так называемых "шатких" штатов, в том числе в Пенсильвании.
Республиканская партия также получила большинство в Сенате США. Это значит, что Трамп не столкнется с препятствиями во время президентства.
При этом некоторые аналитики предупреждают о возможном кризисе в США после выборов. Так, политолог Олег Саакян в комментарии РБК-Украина отметил, что возможный политический кризис может длиться до полугода.
Детальнее о результатах выборов в США - узнайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.