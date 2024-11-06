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Республиканская партия получила большинство в Сенате США

Вашингтон, Среда 06 ноября 2024 09:10
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Республиканская партия получила большинство в Сенате США Фото: Республиканская партия получила большинство в Сенате США (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Республиканская партия по результатам выборов в США получила большинство в Сенате. У них 51 место из 100.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Демократы потеряли контроль над Сенатом после победы республиканца в Западной Виргинии. Губернатор Западной Виргинии Джим Джастис занял место в Сенате, которое освободил демократ Джо Манчин. Демократы прекратили борьбу за место после того, как Манчин объявил, что не хочет переизбираться.

Республиканская партия получила большинство в Сенате США

скриншот cnn.com

Большинство Республиканской партии в Сенате позволит усилить возможное президентство Дональда Трампа.

Как пишет CNN, республиканцы в Сенате смогут поддержать программу Трампа и возобновить существенную реорганизацию судебной системы с помощью многих консерваторов.

Если Камала Харрис победит, что выглядит маловероятным, она столкнется с проблемами при утверждении членов своего кабинета и кандидатов на должности судей, а Сенат может помешать ее внутренним планам.

Выборы в США

В США завершилось голосование на выборах президента, идет подсчет голосов. Преимущество получает республиканец Дональд Трамп. По подсчетам CNN, у него 266 голосов выборщиков из 270 нужных для победы. У его оппонентки Камалы Харрис - 188.

Кандидат от Республиканской партии побеждает в "шатких" штатах, в частности в Пенсильвании. Победа в Пенсильвании принесет кандидату 19 избирателей - это самое большое количество среди "шатких" штатов.

Некоторые американские СМИ назвали Дональда Трампа новым президентом. Следите за результатами выборов в США вместе с РБК-Украина по ссылке.

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Результаты выборов
Результаты выборов
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Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев