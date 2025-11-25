Макрон назвал Россию единственной красной линией в завершении войны в Украине

"В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень. Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами. Мы должны показать, что мы неуязвимы перед силой, которая угрожает нам", - отметил он.

Макрон подчеркнул, что первоначальный план соглашения, который составлялся без учета украинских интересов, "выгоден только для России" и требует доработки.

Французский президент добавил, что в мирном плане не может быть ограничений на восстановление численности Вооруженных сил Украины и использование замороженных российских активов.

По его словам, ими может распоряжаться только Европа.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что вопрос территориальных уступок должны решать исключительно украинцы.