Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Макрон назвал Россию единственной красной линией в завершении войны в Украине

Автор: Ірина Глухова

Единственная красная линия в завершении войны в Украине - это Россия и ее требования. Франция и другие страны ЕС хотят мира в Украине, а не "ее капитуляции".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью RTL во время саммита ЕС - Африканский союз в Анголе.

"В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень. Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами. Мы должны показать, что мы неуязвимы перед силой, которая угрожает нам", - отметил он.

Макрон подчеркнул, что первоначальный план соглашения, который составлялся без учета украинских интересов, "выгоден только для России" и требует доработки.

Французский президент добавил, что в мирном плане не может быть ограничений на восстановление численности Вооруженных сил Украины и использование замороженных российских активов.

По его словам, ими может распоряжаться только Европа.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что вопрос территориальных уступок должны решать исключительно украинцы.

 

Мирный план США для Украины

В Соединенных Штатах Америки подготовили "мирный план" для завершения войны в Украине, который состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

В частности, документ предусматривал сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 000, отказ от членства в НАТО с внесением этого в Конституцию и Устав Альянса, фактическую передачу России Донецкой, Луганской областей и Крыма, а также признание российским оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Bloomberg писал, что мирный план для завершения войны России против Украины, который США представили Украине, разработали в октябре спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента США Трампа Джаред Кушнер вместе с российским посланником Кириллом Дмитриевым в Майами.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио не знал о разработке мирного плана. Президент США Дональд Трамп не участвовал в процессе, но одобрил мирный план Виткоффа и Дмитриева после ознакомления с планом.

А издание Washington Post пишет, что Трамп не был "слишком вовлечен" в детали мирного плана. Он получал лишь общие инструкции по переговорам.

