Макрон назвав умову зустрічі "нормандської четвірки"

Президент Франції Еммануель Макрон готовий організувати зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу, як тільки для цього складуться всі політичні умови. Про це він заявив після саміту лідерів ЄС в Брюсселі, передає видання UrduPoint.

Макрон зазначив, що хоче організувати зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України.

"Организую якомога швидше, тому що Франція виступила з цією ініціативою ... Перш за все, очевидно, що новий президент України хоче організувати вибори у себе в країні. Ми спілкувалися, я буду знову скоро розмовляти з ним. Ми припускаємо ще раз обмінятися думками, і , можливо, буде візит. Як тільки політичні умови складуться, ми це зробимо ", - додав Макрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну в четвер, 30 травня, відвідають міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і його французький колега Жан-Ів Ле Дріан. Подробиці їх спільного візиту поки не повідомляються.

У квітні в МЗС заявили, що зустрічі "нормандської четвірки" в червні швидше за все не буде, так як в Україні обрали нового президента.