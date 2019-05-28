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Україну відвідають міністри закордонних справ Німеччини і Франції

Новини » Політика    28.05.2019 - 13:45
Україну відвідають міністри закордонних справ Німеччини і Франції
Фото: Хайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан (twitter.com/white_lenka)

Глави МЗС Німеччини і Франції приїдуть 30 травня

Україну в четвер, 30 травня, відвідають міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і його французький колега Жан-Ів Ле Дріан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави АП Вадима Пристайка "Укрінформу".

За словами Пристайка, в четвер Україну з спільним візитом відвідають глави зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції. Також повідомляється, що інформацію про візит Мааса підтвердив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Зазначимо, Німеччина і Франція є сторонами нормандського формату по врегулюванню ситуації на Донбасі, а Маас і Ле Дріан беруть активну участь у його просуванні. Минулого тижня лідери України та Німеччини - Володимир Зеленський та Ангела Меркель - обговорили нормандський формат.

У квітні в МЗС України вважали, що зустрічі "нормандської четвірки" у червні швидше за все не буде.

"Зустріч планувалася (Петром Порошенком, - ред.), але змінилися обставини. Проте всяке може бути, новообраний президент може захотіти взяти участь у зустрічі... Але знову ж таки, дуже багато факторів потрібно буде врахувати", - сказав директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв.

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