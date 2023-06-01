Макрон на следующей неделе посетит Германию, чтобы обсудить вопрос безопасности Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе планирует посетить Германию для обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Макрон намерен отправиться в Германию в следующий вторник, поскольку он тесно сотрудничает со страной в вопросе гарантий безопасности для Украины.
О своем визите президент Франции объявил в четверг, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, официальные лица Украины призывают Запад к формированию гарантий безопасности нашей страны на фоне полномасштабной войны с Россией. Они, как утверждают украинские чиновники, необходимы для того, чтобы обеспечить защиту на период до вступления Украины в НАТО.
При этом власти нашей страны ожидают, что определенных договоренностей по гарантиям безопасности удастся достичь на саммите Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.
В ЕС уже предложили гарантии безопасности для Украины посредством обещания предоставлять необходимое вооружение.
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад создать надежные гарантии безопасности для Украины, поскольку она продолжает противостоять российской агрессии.
К тому же, Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе.
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