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Макрон на следующей неделе посетит Германию, чтобы обсудить вопрос безопасности Украины

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Четверг 01 июня 2023 22:50
Макрон на следующей неделе посетит Германию, чтобы обсудить вопрос безопасности Украины Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе планирует посетить Германию для обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Макрон намерен отправиться в Германию в следующий вторник, поскольку он тесно сотрудничает со страной в вопросе гарантий безопасности для Украины.

О своем визите президент Франции объявил в четверг, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, официальные лица Украины призывают Запад к формированию гарантий безопасности нашей страны на фоне полномасштабной войны с Россией. Они, как утверждают украинские чиновники, необходимы для того, чтобы обеспечить защиту на период до вступления Украины в НАТО.

При этом власти нашей страны ожидают, что определенных договоренностей по гарантиям безопасности удастся достичь на саммите Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

В ЕС уже предложили гарантии безопасности для Украины посредством обещания предоставлять необходимое вооружение.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад создать надежные гарантии безопасности для Украины, поскольку она продолжает противостоять российской агрессии.

К тому же, Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе.

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