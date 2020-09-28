ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тіхановська просить Захід обмежитися точковими санкціями проти Білорусі

Мінськ, Понеділок 28 вересня 2020 17:37
Тіхановська просить Захід обмежитися точковими санкціями проти Білорусі
Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)
Автор: РБК-Україна

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська просить Захід обмежитися точковими санкціями проти Білорусі. На її думку, галузеві обмеження можуть негативно позначитися на невинних компаніях і людях.

Про це повідомляє її прес-служба в Telegram.

Тіхановська підкреслила, що від економічних санкцій можуть постраждати приватні компанії та невинні люди.

"Тому я виступаю за точкові індивідуальні санкції проти конкретних осіб і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США, Великобританії і Канади повинні були ввести санкції проти Білорусі 25 вересня. Проте наголошувалося, що їх запровадження можуть перенести у зв'язку з проблемами координації між трьома країнами. Станом на 28 вересня західні країни (крім країн Балтії) не оголосили про введення санкцій.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що введення нових санкцій несе в собі "особливу загрозу", що загрожує "непоправними наслідками".

"Торгові війни, довільні фінансові та економічні санкції в якості інструменту політичного тиску повинні бути припинені", - зазначив глава МЗС Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика БілорусьСвітлана ТіхановськаСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся