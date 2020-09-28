Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська просить Захід обмежитися точковими санкціями проти Білорусі. На її думку, галузеві обмеження можуть негативно позначитися на невинних компаніях і людях.

Про це повідомляє її прес-служба в Telegram.

Тіхановська підкреслила, що від економічних санкцій можуть постраждати приватні компанії та невинні люди.

"Тому я виступаю за точкові індивідуальні санкції проти конкретних осіб і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США, Великобританії і Канади повинні були ввести санкції проти Білорусі 25 вересня. Проте наголошувалося, що їх запровадження можуть перенести у зв'язку з проблемами координації між трьома країнами. Станом на 28 вересня західні країни (крім країн Балтії) не оголосили про введення санкцій.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що введення нових санкцій несе в собі "особливу загрозу", що загрожує "непоправними наслідками".

"Торгові війни, довільні фінансові та економічні санкції в якості інструменту політичного тиску повинні бути припинені", - зазначив глава МЗС Білорусі.