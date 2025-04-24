Макрон: нельзя ожидать от Зеленского согласия на перемирие, пока бомбят Киев

Макрон выразил поддержку Украине на фоне массированного удара России по гражданской инфраструктуре сегодня, 24 апреля, ночью.

Французский лидер добавил, что он уважает намерение президента США Дональда Трампа достичь мирного соглашения между Украиной и Россией. Но "нужно расставить вещи в правильном порядке".

"Не может быть никакого мирного соглашения, без определенного прекращения огня, которое россияне должны принять... Все остальные вопросы - это вопросы для предстоящих мирных переговоров, которые будут учитывать военные позиции, территориальные вопросы, вопросы безопасности. Но когда Россия продолжает бомбить Киев, мы не можем просить их принять то или иное", - отметил он.

Он также подчеркнул, что гнев США "должен быть направлен только на российского диктатора Владимира Путина".

"Есть агрессор - Россия, и есть жертва - Украина… Позиция Франции остается неизменной. Мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность, соблюдая нормы международного права. Мы и дальше будем защищать право украинского народа жить в мире на своей территории и в своих международно признанных границах", - добавил Макрон.