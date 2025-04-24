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Макрон: не можна очікувати від Зеленського згоди на перемир'я, поки бомблять Київ

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В умовах російських ударів по Києву від президента України Володимира Зеленського не можна вимагати згоди на припинення вогню з Росією.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і BFMTV.

Макрон висловив підтримку Україні на тлі масованого удару Росії по цивільній інфраструктурі сьогодні, 24 квітня, вночі.

За словами французького лідера, не можна очікувати, що Зеленський піде на перемир'я з РФ, коли українську столицю атакують російські ракети і дрони.

Він також підкреслив, що гнів США "має бути спрямований тільки на російського диктатора Володимира Путіна".

"Є агресор - Росія, і є жертва - Україна... Позиція Франції залишається незмінною. Ми виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність, дотримуючись норм міжнародного права. Ми й надалі захищатимемо право українського народу жити в мирі на своїй території та у своїх міжнародно визнаних кордонах", - додав Макрон.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, вночі в низці міст України пролунали вибухи через масований удар Росії.

Зокрема, було відомо про "прильоти" в Києві. Унаслідок російського обстрілу було частково зруйновано житловий будинок у Святошинському районі. Станом на зараз відомо про вісьмох загиблих і 90 постраждалих.

Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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