Макрон может назначить нового премьера 12 декабря, - СМИ

Отставка правительства Франции

Напомним, 4 декабря Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, который тогда еще занимал пост премьер-министра. Такое решение повлекло за собой отставку всех министров.

Следует отметить, что во Франции президент имеет полномочия назначать главу правительства. При этом Национальное собрание в любой момент может вынести правительству вотум недоверия.

Поэтому французский лидер Эммануэль Макрон ищет новую кандидатуру на должность премьера, которая удовлетворила бы большинство парламентариев.

Вчера, 10 декабря Макрон пообещал, что назначит нового премьера в течение 48 часов.

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