Макрон може призначити нового прем'єра 12 грудня, - ЗМІ

Відставка уряду Франції

Нагадаємо, 4 грудня Національні збори винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який тоді ще обіймав посаду прем'єр-міністра. Таке рішення спричинило відставку всіх міністрів.

Варто зазначити, що у Франції президент має повноваження призначати главу уряду. При цьому Національні збори будь-якої миті можуть винести уряду вотум недовіри.

Тому французький лідер Еммануель Макрон шукає нову кандидатуру на посаду прем'єра, яка б задовольнила більшість парламентаріїв.

Вчора, 10 грудня Макрон пообіцяв, що призначить нового прем'єра протягом 48 годин.

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