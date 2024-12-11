Макрон может назначить нового премьера 12 декабря, - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни назначит нового премьер-министра страны. Вероятно, это произойдет в четверг, 12 декабря.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

Отмечается, что Макрон завтра отправится в Польшу, и назначение состоится, скорее всего, когда он вернется в конце дня.

По словам источника AFP, объявление нового премьера Франции состоится, вероятнее всего, в четверг вечером, 12 декабря.

Отставка правительства Франции

Напомним, 4 декабря Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, который тогда еще занимал пост премьер-министра. Такое решение повлекло за собой отставку всех министров.

Следует отметить, что во Франции президент имеет полномочия назначать главу правительства. При этом Национальное собрание в любой момент может вынести правительству вотум недоверия.

Поэтому французский лидер Эммануэль Макрон ищет новую кандидатуру на должность премьера, которая удовлетворила бы большинство парламентариев.

Вчера, 10 декабря Макрон пообещал, что назначит нового премьера в течение 48 часов.

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